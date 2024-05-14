Белоусов рассказал о задачах, которые перед ним поставил Путин | 360°

Армия 14 мая 2024, 15:34 Белоусов рассказал о задачах, которые перед ним поставил Путин Белоусов назвал одной из задач интеграцию экономики ВС в общую экономику России Kremlin Pool/Global Look Press

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Президент Владимир Путин поставил перед кандидатом на пост главы Минобороны Андреем Белоусовым задачу интегрировать экономику Вооруженных сил в общую экономику страны. Об этом Белоусов рассказал на заседании Совфеда, сообщили «Известия».

«Хотел бы остановиться на двух ключевых задачах, которые были поставлены передо мной президентом. Первое — это обеспечить полноценную интеграцию экономики Вооруженных сил в общую экономику страны с учетом объективного роста оборонных расходов, который превысил уже 6,7% в ВВП страны», — подчеркнул кандидат на пост главы МО.

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Эта цель непростая, добавил Белоусов. Задача предполагает оптимизацию военных расходов, и каждый рубль должен приносить максимальный эффект. Вторая задача заключается в необходимости сделать военную экономику и работу ведомства максимально открытыми к инновациям.

Еще одна цель — комплектация российских войск. Речь идет не о мобилизации, а о вопросах, связанных с оснащением ВС, отметил Белоусов.