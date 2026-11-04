Власть украинского президента Владимира Зеленского держится исключительно на пыточных и страхе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

Дипломат заявила, что власть главы киевского режима опирается на эти объекты. Захарова отнесла к ним ТЦК, бусификацию и мобилизацию.

«Это единичная вскрытая ячейка. Это даже не гнездо, это не гнездовье, это же не гнездышко, это маленькая клеточка, малюсенькая, а такая вся страна, вся Украина, она вся такая. Она вся из этого состоит. И все держится на страхе, все держится на терроре», — заявила Захарова.

Поводом стали сообщения о подвале под Киевом, где удерживали около 40 мужчин. Местные жители говорили о пытках. Позже полиция заявила, что в здании находятся военные Нацгвардии.

Узнав о пыточной, активисты собрались у дома. На место прибыл глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*, который разгонял протестующих на русском языке.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов.