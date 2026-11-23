Дмитриев: власти Великобритании и ЕС в панике из-за поста Трампа о Путине-друге

Заявление президента США Дональда Трампа о дружбе с президентом России Владимиром Путиным напугало европейских политиков. Они буквально бьются в истерике из-за сближения лидеров. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил об этом в соцсети X .

«Великобритания, ЕС, поджигатели войны, сторонники „повестки“ (woke-идеологии) и либералы — все они охвачены паникой из-за публикации президента Трампа, в которой он назвал президента Путина „своим другом“», — сказал он.

Дмитриев указал на то, что хорошие отношения Трампа и Путина, а также России и США выгодны всем. По его словам, они жизненно важны для обеспечения глобальной безопасности, мира и процветания.

Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social совместное фото с Путиным, подписав словами «Мой друг». Он показал также снимок с саммита АТЭС с главой КНР Си Цзиньпином.