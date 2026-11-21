Захарова иронично высказалась об условиях Европы для переговоров с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на сообщения французских СМИ об условиях, которые европейцы выдвигают для поездки в Москву. Об этом она сказала РИА «Новости» .

«Видимо, не с той ноги встали сегодня в Елисейском дворце. Или не с той руки поздоровались», — отметила дипломат.

Ранее газета Parisien со ссылкой на Елисейский дворец написала, что делегаты из Европы готовы посетить российскую столицу, если получат полноценное участие в переговорах.

Президент России Владимир Путин отмечал, что на компромиссы, предложенные США, можно будет пойти только при условии осознания реалий европейскими странами и Украиной, так как Москва согласилась на них еще в Анкоридже.

Глава государства также призвал представителей ЕС прекратить «политическую диарею». Он подчеркнул, что не видит препятствий для достижения договоренностей на Украине.