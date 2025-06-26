«Крови много потерял». ВСУ атаковали китайского журналиста в Курской области: подробности

В Курской области во время атаки украинского беспилотника пострадал журналист китайского телеканала «Феникс», работавший над репортажем о восстановлении мирной жизни в регионе. Как чувствует себя представитель СМИ и как отреагировали на нападение российские власти — в материале 360.ru.

Лу Юйгуан получил ранение в результате попадания FPV-дрона ВСУ, когда находился на съемках в приграничной зоне в Кореновском районе. Несмотря на значительную кровопотерю, журналист заявил, что чувствует себя удовлетворительно и рассчитывает вернуться к работе через 10 дней.

«За пределами Курска, на российской территории, мы съемку делали и FPV-дрон к нам попал. <…> Я считаю, что через 10 дней поправлюсь. <…> Просто крови много потерял», — рассказал пострадавший сайту News.ru.

По словам Лу Юйгуана, медицинскую помощь ему оказали оперативно, и сейчас он чувствует себя хорошо. Несмотря на произошедшее, журналист продолжает общаться с коллегами и давать интервью.

Реакция российских чиновников

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на произошедшее в своем Telegram-канале. Она назвала этот случай преднамеренным террористическим актом против представителей СМИ. Дипломат обратила внимание, что журналист был четко идентифицируем как представитель прессы благодаря бронежилету с соответствующей маркировкой.