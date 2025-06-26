«Крови много потерял». ВСУ атаковали китайского журналиста в Курской области: подробности
ВСУ атаковали съемочную группу китайского телеканала «Феникс» в Курской области
В Курской области во время атаки украинского беспилотника пострадал журналист китайского телеканала «Феникс», работавший над репортажем о восстановлении мирной жизни в регионе. Как чувствует себя представитель СМИ и как отреагировали на нападение российские власти — в материале 360.ru.
Лу Юйгуан получил ранение в результате попадания FPV-дрона ВСУ, когда находился на съемках в приграничной зоне в Кореновском районе. Несмотря на значительную кровопотерю, журналист заявил, что чувствует себя удовлетворительно и рассчитывает вернуться к работе через 10 дней.
«За пределами Курска, на российской территории, мы съемку делали и FPV-дрон к нам попал. <…> Я считаю, что через 10 дней поправлюсь. <…> Просто крови много потерял», — рассказал пострадавший сайту News.ru.
По словам Лу Юйгуана, медицинскую помощь ему оказали оперативно, и сейчас он чувствует себя хорошо. Несмотря на произошедшее, журналист продолжает общаться с коллегами и давать интервью.
Реакция российских чиновников
Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на произошедшее в своем Telegram-канале. Она назвала этот случай преднамеренным террористическим актом против представителей СМИ. Дипломат обратила внимание, что журналист был четко идентифицируем как представитель прессы благодаря бронежилету с соответствующей маркировкой.
Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО.
Мария Захарова
Захарова призвала международные организации, включая ЮНЕСКО и ОБСЕ, дать оценку действиям ВСУ. Она также выразила надежду на скорейшее выздоровление китайского корреспондента и пообещала содействие в расследовании происшествия.
Также врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Лу Юйгуан, обследовали в областной больнице.
По его словам, журналист получил раны кожи на голове, но отказался от госпитализации. Также Хинштейн предостерег от посещения приграничных территорий.
«Напоминаю, что в приграничье все еще крайне неспокойно. Пожалуйста, воздержитесь от поездок туда — это может быть опасно!» — написал врио главы региона.
Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что все попытки ВСУ совершать бессмысленные заходы на территорию Курской области будут жестко пресекаться со стороны ВС России. Его слова привел RT.