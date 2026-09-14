Туск допустил эскалацию конфликта Польши и России

Польша ждет эскалации конфликта с Россией. Об этом заявил премьер-министр европейского государства Дональд Туск на брифинге в штаб-квартире правительственного центра безопасности, сообщило Польское агентство печати.

«Мы не можем исключать, что эскалация будет касаться и нашей территории», — заявил политик.

Аргументируя свое заявление, Туск заговорил о фиксации беспилотников на границе с Украиной утром 13 сентября. По его словам, один из БПЛА рухнул вблизи пункта пропуска Дрохуск-Ягодин.

При этом польский премьер выразил надежду, что «наихудший сценарий» развития событий не сработает.

Ранее стало известно, что министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского раскритиковали в Сети после его заявления о победе Варшавы в потенциальном конфликте с Россией.