«Господин Ноу». Путин напомнил, как глава МИД СССР Громыко работал в ООН

Путин напомнил о работе в ООН Громыко, вошедшего в историю как «господин Ноу»

Президент России Владимир Путин напомнил, почему министр иностранных дел СССР Андрей Громыко получил прозвище «Господин ноу». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Россию не все удовлетворяет в работе Организации объединенных наций, и так было практически со дня ее основания, отметил президент, выступая на заседании в формате «ШОС плюс».

«Не случайно министра иностранных дел Советского Союза господина Громыко часто называли „Господин ноу“, потому что он часто использовал свое право вето при решении того или другого вопроса», — рассказал Путин.

Глава МИД таким образом защищал интересы СССР и и многих государств Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, боровшихся за свободу против колониального господства, пояснил российский лидер.

Тем не менее ООН должна играть центральную роль в мировых делах, подчеркнул он. Сделать организацию эффективнее могло бы расширение ее органов, включая Совбез, за счет стран Глобального Юга и Востока.