Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Переговоры проходят в Бишкеке в государственной резиденции «Ала-Арча».
Лидеры стран собрались в столице Киргизии на саммит Шанхайской организации сотрудничества. На полях мероприятия проходят двусторонние встречи.
Ранее Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщил представитель Кремля, главы государств побеседовали в дружественной атмосфере и обсудили двусторонние отношения.
Лидеры 18 стран-участниц ШОС, гости, партнеры и наблюдатели обсудят безопасность, логистику, экологию, искусственный интеллект. Подробнее о повестке мероприятия — в материале 360.ru.