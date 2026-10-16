Лавров рассказал о подготовке евразийской хартии многообразия и многополярности

Россия надеется, что представители стран Европы смогут принять участие в IV конференции по евразийской безопасности, которая пройдет в Минске 3–4 ноября. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров .

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что по инициативе Белоруссии Россия и ее единомышленники, в том числе из центральноазиатского региона, в сентябре на полях Генассамблеи ООН начали подготовку евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

«Проект документа новаторский, имеет рамочный характер и предлагается начать на этой основе или с учетом идей, которые в проект заложены, дискуссию», — отметил Лавров.

Обсуждение должно быть нацелено на создание политико-правовой и концептуальной основы взаимодействия между странами в сфере общеконтинентального мира, пояснил министр.

Заявления главы МИД прозвучали на пленарном заседании Конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по безопасности в Центральной Азии и Афганистане.