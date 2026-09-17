Лавров назвал ШОС опорой многополярного мира и безопасности в Евразии

Шанхайская организация сотрудничества превратилась в стержневую опору безопасности и устойчивого развития на евразийском пространстве. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил глава МИД Сергей Лавров.

Министр обратился с приветствием к участникам Конференции ШОС по лучшим практикам недропользования, посвященной 25-летию этой структуры.

Организация стремительно и планомерно наращивает свой потенциал, опираясь на основу созидательной повестки дня, прочную нормативно-правовую основу и слаженный набор инструментов отраслевого сотрудничества.

«Совокупный потенциал 27 государств-членов, партнеров по диалогу и наблюдателей утверждает ШОС как стержневую опору формирования на Евразийском континенте системы равной, неделимой безопасности и устойчивого развития, призванную стать неотъемлемым элементом нового многополярного мироустройства», — сказал Лавров.

По его словам, главным направлением на пути к этой задаче стало усиление экономического взаимодействия, включая сферу недропользования и эффективного госрегулирования отрасли.