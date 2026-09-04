Россия и Китай — не просто крупные игроки, а фактические регуляторы глобального энергорынка. На их долю приходится треть всей производимой в мире энергии — 4,3 млрд тонн в нефтяном эквиваленте.

Компании, представленные на VIII Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме, производят каждую седьмую тонну нефти, каждый пятый кубометр газа и каждый третий киловатт-час в мире.

«В этом зале находится регулятор глобального энергетического рынка и гарант мировой энергобезопасности», — подчеркнул глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на церемонии открытия Форума.

Именно этот статус был проверен на прочность кризисом в Ормузском проливе.

«Китай смог, как ледокол, практически без потерь пройти через кризис, став сильнее», — отметил Сечин, указав на решающую роль России.

Пекин заблаговременно сформировал крупнейшие в мире стратегические запасы нефти и, сократив импорт на 5,5 млн баррелей в сутки, перехватил инициативу у ОПЕК, стабилизировав рынок и предотвратив скачок цен.

О масштабе двустороннего партнерства говорит и рост взаимной торговли. За первые семь месяцев 2026 года товарооборот между странами увеличился на 26%, причем более 60% российского экспорта в КНР приходится на энергоресурсы — нефть, газ, уголь и электроэнергию.

Россия уже четыре года подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай с долей 23% в импорте, ежегодно поставляя свыше 100 млн тонн.

«Мы используем взаимодополняющие преимущества сторон. Объемы импорта российской нефти удерживаются на уровне 100 млн тонн в год, газа — превышают 50 млрд кубометров», — подтвердил председатель Совета директоров КННК Дай Хоулян.

Все условия для расширения партнерства созданы.

«В этой гонке мы обязаны победить. От ее исхода зависит судьба наших народов. Восточный ветер преобладает над западным», — резюмировал Сечин.