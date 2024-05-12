Миронов заявил, что «Справедливая Россия» не поддержит 11 кандидатов в кабмин | 360°

Власть 12 мая 2024, 09:10 Миронов заявил, что «Справедливая Россия» не поддержит 11 кандидатов в кабмин РИА «Новости»

Читать 360 в

Фракция «Справедливой России — За правду» (СРЗП) не поддержит 11 из 26 кандидатур в новый кабинет министров, заявил ее глава Сергей Миронов. Его слова привело РИА «Новости».

При этом члены фракции не против назначения Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Кроме того, СРЗП приветствует привлечение к работе в правительстве губернаторов Романа Старовойта, Антона Алиханова, Сергея Цивилева, добавил Миронов.

Реклама

Фракция воздержится от голосования по ряду кандидатур, в том числе Татьяны Голиковой, Марата Хуснуллина, Ирека Файзуллина. СРЗП будет голосовать против кандидатов в некоторые министерства, в частности, на должности главы Минтруда, Миноборнауки, Минфина.

Накануне в нижнюю палату парламента поступил список кандидатов в новый состав правительства. Главой кабмина утвердили Михаила Мишустина.

Ранее источник сообщил, что Михаил Мурашко может продолжить работу в качестве руководителя Минздрава. Антону Алиханову могут предложить должность в Минпромторге.