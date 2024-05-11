В Госдуму поступил список кандидатур вице-премьеров и министров | 360°

Важное 11 мая 2024, 20:03 В Госдуму поступил список кандидатур вице-премьеров и министров В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на посты вице-премьеров РИА «Новости»

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В Государственную думу поступили кандидатуры на должности вице-премьеров России и федеральных министров. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента страны.

«В Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, и федеральных министров (кроме силового блока)», — отметили в ГД.

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Председатель палаты Вячеслав Володин озвучил поручение проинформировать об этом всех депутатов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес новый состав правительства на рассмотрение Госдумы. Пост первого вице-премьера в новом правительстве займет Денис Мантуров, бывший в должности министра промышленности и торговли. Дмитрия Патрушева предложили на пост вице-премьера, курирующего сельское хозяйство и АПК.