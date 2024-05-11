Мурашко сохранит свой пост в новом правительстве | 360°

Власть 11 мая 2024, 16:34 Мурашко сохранит свой пост в новом правительстве РБК: Мурашко сохранит пост главы Минздрава РИА «Новости»

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Исполняющий обязанности министра здравоохранения России Михаил Мурашко войдет в новый состав правительства. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с кадровым решением.

О том, что Мурашко сохранит свой пост, заявил собеседник из фармацевтической отрасли, близкий к министерству здравоохранения.

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Мурашко вошел в кабмин в 2020 году при премьер-министре Михаиле Мишустине. В 2022 году он занимался вопросами логистики медицинских препаратов и импортозамещения оборудования из-за западных санкций.

При нем также ввели систему маркировки лекарств, с помощью которой можно отслеживать выпуск препаратов на рынок, а также скорость их продаж, остатки на складах.

Члены нижней палаты парламента 14 мая рассмотрят кандидатов в министры. Накануне президент России Владимир Путин утвердил Михаила Мишустина в должности главы правительства. Он распорядился, чтобы в работе кабмина до формирования нового состава правительства не было сбоев.