Путин утвердил Мишустина в должности главы кабмина | 360°

Важное 10 мая 2024, 18:18 Путин утвердил Мишустина в должности главы кабмина Путин подписал указ об утверждении Мишустина на пост премьер-министра РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил назначение Михаила Мишустина в должности премьер-министра страны, сообщила пресс-служба Кремля. Документ вступает в силу со дня подписания.

«В соответствии с пунктом „а“ статьи 83 Конституции РФ назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства», — отметили в тексте указа.

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Утром 10 мая Путин провел встречу с Мишустиным, тогда он еще находился в статусе исполняющего обязанности главы кабмина.

Президент выразил мнение, что продолжение работы Мишустина на посту премьер-министра было бы правильным. Отдельно он отметил, что правительство за предыдущие годы успело добиться хороших результатах, работа шла в непростых условиях.

«Надеюсь, вам удастся убедить парламентариев по кандидатурам на посты министров и вице-премьеров», — добавил глава государства.

Днем Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост главы кабмина. За проголосовали 375 депутатов. Против внесенного президентом кандидата не выступил никто. Воздержались от голосования 57 человек.