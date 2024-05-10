Путин утвердил Мишустина в должности главы кабмина | 360°

10 мая 2024, 18:18
Путин утвердил Мишустина в должности главы кабмина
Путин подписал указ об утверждении Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил назначение Михаила Мишустина в должности премьер-министра страны, сообщила пресс-служба Кремля. Документ вступает в силу со дня подписания.
«В соответствии с пунктом „а“ статьи 83 Конституции РФ назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства», — отметили в тексте указа.
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Утром 10 мая Путин провел встречу с Мишустиным, тогда он еще находился в статусе исполняющего обязанности главы кабмина.
Президент выразил мнение, что продолжение работы Мишустина на посту премьер-министра было бы правильным. Отдельно он отметил, что правительство за предыдущие годы успело добиться хороших результатах, работа шла в непростых условиях.
«Надеюсь, вам удастся убедить парламентариев по кандидатурам на посты министров и вице-премьеров», — добавил глава государства.
Днем Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост главы кабмина. За проголосовали 375 депутатов. Против внесенного президентом кандидата не выступил никто. Воздержались от голосования 57 человек.
Россия
Владимир Путин
Михаил Мишустин
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