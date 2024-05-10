Алиханову подыскали место в новом правительстве | 360°

Власть 10 мая 2024, 09:30 Алиханову подыскали место в новом правительстве «Ведомости»: Алиханов может получить должность в новом правительстве России РИА «Новости»

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов может получить должность в новом правительстве. Об этом сообщили источники «Ведомостей», близкие к администрации президента.

Чиновник может попасть в Минпромторг или Минэкономразвития. До этого Алиханов заявлял СМИ, что не планирует уходить с текущей должности. По его словам, никаких предложений ему не поступало.

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После инаугурации Владимира Путина правительство во главе с премьером Михаилом Мишустиным сложило полномочия. Указ подписал глава государства.

Министры будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. В Госдуму уже внесли предложение о кандидатуре на пост премьера.

Алиханов стал губернатором Калининградской области в 2017 году. Ранее он работал в Минюсте и Минпромторге.