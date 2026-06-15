Трамп похвалил Путина и назвал Нетаньяху «очень сложным человеком»

Президент США заявил, что Нетаньяху сложный человек и похвалил Путина

Президент США Дональд Трамп в беседе с The New York Times раскрыл некоторые детали сделки по Ирану. Он также похвалил президента России Владимира Путина и раскритиковал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Политик жестко раскритиковал главу израильского правительства, заявив, что его атака на Ливан едва не сорвали подписание итоговых документов. Американский лидер назвал Нетаньяху «сложным человеком».

Трамп связался с репортером NYT в Лондоне по телефону. Он объявил, что договоренность с Ираном гарантирует полностью бесплатное судоходство через Ормузский пролив.

Он очень сложный человек. И, честно говоря, он должен быть очень благодарен нам за это. Потому что если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиль не просуществовал бы и двух часов.

Глава Белого дома также уверил, что если Иран не подпишет сделку 19 июня в Швейцарии, он возобновит военные атаки на Исламскую Республику. Или сделает США «хранителями Ближнего Востока» в обмен на 20% доходов всего региона.

В ходе беседы Трамп выразил глубокую признательность руководителям России и Китая. Он похвалил Владимира Путина и Си Цзиньпина за содействие в дипломатическом урегулировании кризиса.

Глава Белого дома добавил, что его решение нанести военные удары по Ирану в конце февраля и последующая морская блокада портов полностью переформатировали баланс сил в регионе в пользу Вашингтона.

О том, что США и Иран заключили мирную сделку, стало известно 15 июня. Финальный документ стороны еще не подписали.