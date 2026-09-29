Мэр Сен-Дени станцевал во время протестов рядом с мусоркой

Мэр парижского пригорода Сен-Дени Балли Багайоко станцевал во время протестов старшеклассников около мусорных баков у школы. Об этом сообщила газета Le Parisien .

Видео вызвало во Франции скандал — на мэра обрушилась волна критики. На кадрах видно, что чиновник стоит около горящей урны, после чего с улыбкой начинает танцевать.

Сам Багайоко рассказал, что запись обрезали, и она не отражает реальной картины событий, произошедших перед средней школой Поля Элюара. В качестве подтверждения мэр опубликовал видео, на котором он тушит огонь и беседует с демонстрантами.

«Вопреки многочисленным обвинениям я, разумеется, не поджигал бак и не подстрекал к этому. Эти нападки абсурдны и показывают желание навредить образу протестующих», — уточнил он.

Багайоко призвал школьников не поддаваться на провокации и бороться за свои права мирным путем.

Ранее акции протеста провели жители Приштины. Демонстрации организовали из-за приговора бывшему президенту Косова Хашиму Тачи.