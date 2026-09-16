Экс-президента Косова Хашима Тачи приговорили к 25 годам лишения свободы

Суд в Гааге приговорил экс-президента непризнанной республики Косово Хашима Тачи к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС .

Тачи признали виновным в военных преступлениях, включая незаконные аресты, жестокое обращение, пытки и убийства. В срок зачли почти шесть лет, которые экс-президент и бывший полевой командир уже провел в заключении, ему останется отбыть еще 19.

Также к лишению свободы приговорили соратников Тачи — экс-спикер парламента Якуп Красничи также получил срок 25 лет, его коллега Кадри Весели 18, а бывший депутат Реджеп Селими — 13.

В августе в больнице при следственном изоляторе ООН в Гааге умер бывший командующий боснийских сербов генерал Ратко Младич. На его похороны в Сербии собрались около 150 тысяч человек.