В Приштине начались протесты из-за приговора экс-президенту Косова

Массовые акции начались в столице Косова после того, как Гаагский суд вынес решение — 25 лет лишения свободы по делу о военных преступлениях. Сторонники бывшего лидера сочли приговор несправедливым и решили с помощью демонстраций выразить свое несогласие.

Протесты у здания миссии Евросоюза переросли в беспорядки.

Суд также приговорил к лишению свободы экс-спикер парламента Якупа Красничи, его коллегу Кадри Весели и бывшего депутата Реджепа Селими. Они получили 25, 18 и 13 лет соответственно.