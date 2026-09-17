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    В Приштине начались протесты из-за приговора экс-президенту Косова

    Приговор экс-президенту Косова Хашиму Тачи спровоцировал протесты в Приштине. Кадры распространились в социальных сетях.

    Массовые акции начались в столице Косова после того, как Гаагский суд вынес решение — 25 лет лишения свободы по делу о военных преступлениях. Сторонники бывшего лидера сочли приговор несправедливым и решили с помощью демонстраций выразить свое несогласие.

    Протесты у здания миссии Евросоюза переросли в беспорядки.

    Суд также приговорил к лишению свободы экс-спикер парламента Якупа Красничи, его коллегу Кадри Весели и бывшего депутата Реджепа Селими. Они получили 25, 18 и 13 лет соответственно.