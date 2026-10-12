Мадьяр исключил оказание военной помощи Украине

Венгрия не будет оказывать Украине военную помощь и предоставлять свою территорию для транзита оружия, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. Об этом сообщил сайт Index .

Глава кабмина отметил важность соблюдения прав венгерского меньшинства в Закарпатье, добавив, что соглашения этому вопросу уже удалось достичь.

Ранее из России выслали группу венгерских дипломатов. МИД принял такое решение в ответ на действия венгерского правительства. Работников посольства и двух генконсульств в Санкт-Петербурге и Казани обязали выехать в течение двух недель.

В сентябре власти Венгрии потребовали, чтобы ряд сотрудников российских дипмиссий покинули страну.