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    Мадьяр исключил оказание военной помощи Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Венгрия не будет оказывать Украине военную помощь и предоставлять свою территорию для транзита оружия, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. Об этом сообщил сайт Index.

    Глава кабмина отметил важность соблюдения прав венгерского меньшинства в Закарпатье, добавив, что соглашения этому вопросу уже удалось достичь.

    Ранее из России выслали группу венгерских дипломатов. МИД принял такое решение в ответ на действия венгерского правительства. Работников посольства и двух генконсульств в Санкт-Петербурге и Казани обязали выехать в течение двух недель.

    В сентябре власти Венгрии потребовали, чтобы ряд сотрудников российских дипмиссий покинули страну.

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