Президент США Дональд Трамп признал украинского лидера Владимира Зеленского помехой миру. На это указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев , комментируя слова американского лидера о том, что он не является большим поклонником Зеленского.

«После такого суетливое существо с нелепым именем, почему-то заканчивающимся в английской транскрипции на double „y“, должно было бы принять крысиный яд или сожрать лошадиную дозу своего любимого кокса. Но тварь так труслива, что не решится на подобное», — сказал политик.

Он добавил, что Зеленский «до крови укусил кормящую его руку».

«„Человек года“ и „новый Черчилль“ признан своим бывшим хозяином помехой миру и интересам США», — добавил Медведев.

Европа уговаривает Зеленского не злить Трампа и дождаться проигрыша республиканцев на выборах в конгресс, так как ненавидят президента США не меньше украинского лидера, подчеркнул зампред Совбеза.

Трамп заявил, что Зеленский уничтожил Украину.