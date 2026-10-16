360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    «Признан помехой миру и интересам США». Медведев обвинил Зеленского в трусости

    Медведев: Трамп признал Зеленского помехой миру и США

    Официальный сайт президента Украины
    Фото: Официальный сайт президента Украины

    Президент США Дональд Трамп признал украинского лидера Владимира Зеленского помехой миру. На это указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова американского лидера о том, что он не является большим поклонником Зеленского.

    «После такого суетливое существо с нелепым именем, почему-то заканчивающимся в английской транскрипции на double „y“, должно было бы принять крысиный яд или сожрать лошадиную дозу своего любимого кокса. Но тварь так труслива, что не решится на подобное», — сказал политик.

    Он добавил, что Зеленский «до крови укусил кормящую его руку».

    «„Человек года“ и „новый Черчилль“ признан своим бывшим хозяином помехой миру и интересам США», — добавил Медведев.

    Европа уговаривает Зеленского не злить Трампа и дождаться проигрыша республиканцев на выборах в конгресс, так как ненавидят президента США не меньше украинского лидера, подчеркнул зампред Совбеза.

    Трамп заявил, что Зеленский уничтожил Украину.

    Читайте также

    В России усомнились в готовности Зеленского к встрече в октябре

    Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского

    Зеленский дерзко высказался о Трампе

    В России усомнились в готовности Зеленского к встрече в октябре

    Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского

    Зеленский дерзко высказался о Трампе