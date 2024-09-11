Президент России Владимир Путин в любой ситуации остается джентльменом и очень хорошо разбирается в человеческой природе, что делает его отличным главой государства. С таким заявлением выступила бывший министр иностранных дел Австрии и действующий глава руководитель центра G.O.R.K.I. СпБГУ Карин Кнайсль на площадке выставки «Мой Петербург».Трансляция мероприятия прошла на странице Комитета по внешним связям правительства города во «ВКонтакте».

Бывший дипломат подчеркнула, что Путин, благодаря своим качествам сильно изменил Россию в лучшую сторону. Поэтому она испытывает к нему искреннее уважение.

«Он очень умный человек и при этом джентльмен. Он очень хорошо понимает человеческую природу, потому что для того, чтобы управлять людьми и возглавить их, это необходимо», — заявила Кнайсль.

В ходе своего выступления бывший министр иностранных дел Австрии подчеркнула, что количество свобод в России и арабских странах сейчас намного больше, чем в странах Запада.

По ее словам, Европа прошлых лет умерла и потеряла статус места, где руководит право.

Кнайсль подчеркнула, что сильнейшие политики прошлого, к которым она отнесла Маргарет Тэтчер Шарля де Голля и Сильвио Берлускони в современных условиях Евросоюза не смогли бы выжить.