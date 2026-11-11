Мединский раскрыл центральную тему переговоров в Абу-Даби

Мединский: тема европейской системы безопасности была центральной на переговорах

Конфликт на Украине показал, что система безопасности в Европе работает очень плохо, заявил глава делегации, помощник президента Владимир Мединский по итогам переговоров в Абу-Даби. Об этом сообщил ТАСС .

«Поэтому эта тема была центральной темой переговоров. Мы с участием американской стороны обменялись нашими позициями: где-то нашли взаимопонимание, где-то нет», — отметил Мединский.

Он добавил, что обсуждение этого вопроса продолжится.

Также на встрече стороны договорились о масштабном обмене пленными. По словам главы российской делегации, конкретные параметры гуманитарной акции обнародуют в ближайшее время.