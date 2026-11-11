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    Мединский раскрыл центральную тему переговоров в Абу-Даби

    Мединский: тема европейской системы безопасности была центральной на переговорах

    Фото: РИА «Новости»

    Конфликт на Украине показал, что система безопасности в Европе работает очень плохо, заявил глава делегации, помощник президента Владимир Мединский по итогам переговоров в Абу-Даби. Об этом сообщил ТАСС.

    «Поэтому эта тема была центральной темой переговоров. Мы с участием американской стороны обменялись нашими позициями: где-то нашли взаимопонимание, где-то нет», — отметил Мединский.

    Он добавил, что обсуждение этого вопроса продолжится.

    Также на встрече стороны договорились о масштабном обмене пленными. По словам главы российской делегации, конкретные параметры гуманитарной акции обнародуют в ближайшее время.

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