Лавров прибыл в Киргизию на заседание глав МИД ШОС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Киргизию, где 24 июля состоится совещание глав МИД Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По информации МИД Киргизии, заседание пройдет в год 25-летия со дня основания ШОС. На нем обсудят укрепление мира, безопасности и стабильности на пространстве организации, углубление сотрудничества в экономике и культуре.

Министры согласуют проекты документов в рамках подготовки к предстоящему саммиту ШОС в столице Киргизии.

Ранее Сергей Лавров принял участие в министерских мероприятиях по линии АСЕАН. Он посетил заседания и провел встречи с лаосским, бразильским, филиппинским и американским коллегами.