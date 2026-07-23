Сдержанный контакт: что означает встреча Лаврова и Рубио в Маниле

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио 23 июля провели переговоры в Маниле — встреча длилась 35 минут. Что обсудили дипломаты и каковы дальнейшие перспективы двусторонних отношений, разобрался 360.ru.

Контекст встречи Встреча Лаврова и Рубио в Маниле прошла на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Формат не предполагал полноформатных переговоров, но стал одной из немногих возможностей для прямого контакта представителей Москвы и Вашингтона в условиях крайне ограниченного диалога. Стороны использовали площадку для обмена сигналами по ряду острых международных тем, а также для проработки технических и процедурных вопросов, касающихся взаимодействия в многосторонних форматах.

Фото: РИА «Новости»

Основные темы обсуждения В центре внимания оказались региональные кризисы, вопросы безопасности и каналы коммуникации, которые остаются открытыми, несмотря на общий уровень напряженности. Отдельной темой стали гуманитарные и консульские вопросы — в частности, положение граждан двух стран, находящихся под юрисдикцией противоположной стороны, и возможность поддержания каналов связи между внешнеполитическими ведомствами. Стороны также коснулись проблематики многосторонней дипломатии: роли площадок АСЕАН, координации в Азиатско‑Тихоокеанском регионе и подходов к урегулированию конфликтов через существующие механизмы. При этом собеседники подчеркивали разницу в оценках текущей международной обстановки и расхождения в трактовках базовых принципов безопасности.

Фото: РИА «Новости»

Тон и формат Формат встречи был рабочим и предельно сдержанным: это не был саммит с совместными заявлениями и фото на память. Обмен мнениями носил закрытый характер, а публичные комментарии ограничились дежурными фразами о важности поддержания каналов связи. Проведение такой встречи в текущих условиях уже можно считать маркером: стороны не полностью «закрывают дверь» и сохраняют минимальный уровень контактов, чтобы не допустить полного обрыва коммуникации по чувствительным вопросам.

Фото: РИА «Новости»

Не переговоры, а «сверка часов» По оценке политолога Сергея Станкевича, встреча Лаврова и Рубио не носила характер полноценных переговоров. «Это были рабочие консультации, которые можно обозначить образно как сверку часов. То есть они прошлись коротко по ключевой повестке», — объяснил он в беседе с 360.ru. Стороны кратко обозначили свои позиции по основным вопросам, не углубляясь в детали. Как подчеркнул аналитик, серьезного обсуждения не предполагалось.

Встреча была довольно короткой. И какого‑либо обсуждения серьезного она не предполагала. Это именно сверка часов — пройтись по повестке, подтвердить какие‑то позиции.

Украина, Ближний Восток и сигнал об эскалации Центральными темами стали конфликт вокруг Украины, возможные пути его урегулирования и ситуация на Ближнем Востоке. При этом Россия, по словам Станкевича, выступает скорее как наблюдатель и потенциальный посредник — но ее возможности пока не востребованы США. «Россия больше наблюдатель и потенциальный посредник, возможности которого не используются Соединенными Штатами. Но Россия напоминает, что такие возможности существуют, если вдруг Штаты решат воспользоваться», — сказал политолог. Важной частью коммуникации стало предупреждение российской стороны о рисках эскалации, связанной с действиями администрации США. Речь идет о двух направлениях: наращивании военной поддержки Киева и ужесточении санкционного давления через новые законодательные акты.

Важно для России предупредить о недопустимости опасного сдвига, который обозначил пока Дональд Трамп. Эта эскалация предполагает два элемента: увеличение военной поддержки Киеву и принятие новых законодательных актов в Соединенных Штатах, которые резко увеличивают санкционное давление на Россию.

Российская сторона дала понять, что развитие событий по такому сценарию может привести к полному замораживанию диалога с нынешней американской администрацией. «Вполне вероятно, Россия на какое‑то время поставит крест на нынешней американской администрации как вообще на каком‑либо партнере», — добавил Станкевич.

Фото: РИА «Новости»

«Намек» на необходимость полноценного диалога Еще одним важным элементом встречи, по мнению эксперта, стало напоминание о необходимости выстраивать отношения на должном уровне. Лавров, как полагает Станкевич, дал понять Рубио, что для госсекретаря необычно и неправильно более года находиться у власти, не посетив Москву с официальным визитом.

Марко Рубио получил напоминание от Лаврова, что он государственный секретарь, который до сих пор, более года пребывая у власти, не приезжал в Москву как государственный секретарь и не вел каких‑то официальных переговоров с Россией.

Политолог считает, что встречи на полях саммитов — это допустимый, но недостаточный формат для взаимодействия двух великих ядерных держав. «Встречаться на полях каких‑то саммитов — это, конечно, тоже вариант и возможность, которую не стоит игнорировать. Но это не тот уровень, который две великие ядерные державы должны поддерживать», — заявил политолог.

Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Дух Анкориджа и символический жест с рабочими записями Одним из смысловых акцентов встречи стало подтверждение принципа взаимодействия двух стран как крупных ядерных держав, которые не стремятся к военному столкновению, но готовы совместно влиять на формирование нового миропорядка. Этот подход Станкевич связал с «духом Анкориджа». «Дух Анкориджа вовсе не состоял в том, чтобы какую‑то сделку по Донбассу провести. Дух Анкориджа состоял в том, что мы общаемся как две великие ядерные державы, которые никогда не будут воевать, но обязательно вместе будут обустраивать новый миропорядок», — отметил он. Эксперт также упомянул возможный символический жест со стороны Лаврова — передачу Рубио фрагмента рабочих записей, сделанных на встрече в Анкоридже.

Лавров сделал выписку из рабочих записей, которые были сделаны на Аляске. Оформленный фрагмент этих записей он даже, по моим сведениям, передал Марку Рубио.

По оценке Станкевича, это должно было напомнить о важности стратегического диалога, а не узкопрагматических сделок.

Фото: РИА «Новости»

Перспективы дальнейшего диалога Площадка АСЕАН, по мнению политолога, оказалась удачным нейтральным пространством для такого контакта. В этом регионе интересы России и США пересекаются не в конфронтационном, а в практическом ключе — в том числе в рамках взаимодействия с быстрорастущим экономическим блоком. «АСЕАН — это правильная площадка, потому что там практические интересы России и Соединенных Штатов не конфронтационно взаимодействуют», — сказал политолог. Что касается перспектив, Станкевич полагает, что следующим шагом должен стать переход к более серьезному формату — встрече на нейтральной территории, например, в Женеве, Вене или Стамбуле, для обсуждения стратегических вопросов, включая контуры послевоенного мироустройства.

Есть, условно говоря, Женева, Вена или Стамбул, и давайте тогда на нейтральной территории, но общаться всерьез и обсуждать стратегические проблемы.