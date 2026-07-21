Лавров высоко оценил отношения с Лаосом на встрече с главой МИД республики

В России ценят отношения с Лаосом и регулярные контакты между лидерами двух стран, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с лаосским коллегой Тхонгсаваном Фомвиханом. Об этом сообщила пресс-служба МИД .

Дипломат напомнил, что недавно страны отметили 65-летие дипломатических отношений, а в октябре исполнится 15 лет с момента подписания Декларации о стратегическом партнерстве.

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит 9 мая принял участие в праздновании Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Премьер-министр республики Сонсай Сипхандон приезжал в Казань на саммит Россия-АСЕАН в июне, отметил глава МИД.

Лавров прибыл в столицу Филиппин Манилу, где проходят ежегодные министерские мероприятия АСЕАН. Он поучаствует в совещаниях руководителей дипломатических ведомств в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.