Главы МИД России и Филиппин обсудили взаимодействие в торговле и энергетике

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил перспективы сотрудничества в торговле и энергетике со своим филиппинским коллегой Терезой Лазаро. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломаты затронули в беседе в том числе взаимодействие в торгово-экономической и топливно-энергетической сферах.

Они обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня и обратили внимание на конструктивное взаимодействие в рамках партнерства Россия-АСЕАН.

Ранее Лавров провел беседу с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой. Переговоры сторон прошли в традиционно дружественной и доверительной атмосфере. Главы МИД обсудили ему взаимодействия стран в рамках ООН, G20 и БРИКС, а также ситуацию вокруг Персидского залива.

Они определили действия для дальнейшего развития стратегического партнерств и запланировали будущие контакты.