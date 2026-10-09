Странам СНГ предложили совместно выявлять фейки о выборах и миграции

Ассоциация GFCN выступила за объединение экспертов СНГ для защиты от фейков

Общий культурный и языковой контекст стран — членов СНГ позволит вести совместную борьбу с недостоверной информацией и обмениваться наработанными практиками. С таким предложением на заседании общественных советов при Минцифры на Глобальном цифровом форуме выступил президент Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN), генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Он подчеркнул, что авторы вбросов часто создают дипфейки с первыми лицами государств, распространяют недостоверную информацию о выборах и миграции. Табак добавил, что только в этом году в России выявили более 93 фейков, направленных на разжигание межнациональной розни.

В число возможных направлений сотрудничества со странами СНГ глава GFCN включил использование системы выявления синтетического контента «Зефир» от АНО «Диалог Регионы», совместную полевую верификацию и внедрение образовательных модулей на тему фактчекинга с учетом национальных особенностей стран.

«Следующий практический шаг — согласовать прямые контакты национальных экспертных команд для оперативной проверки трансграничных фейков и наладить регулярный обмен методиками. GFCN готова предоставить странам СНГ свои технологические и образовательные ресурсы, чтобы выстроить прямую сеть взаимодействия экспертов. Наша цель — не навязывать готовые решения, а дать коллегам инструменты для надежной защиты суверенитета своего медиаполя», — заявил Табак.

Он отметил, что международный запрос на экспертизу в фактчекинге превратил ассоциацию в глобальный хаб, объединяющий более 130 специалистов из 55 стран, включая западные государства, испытывающие дефицит прикладных методик в сфере верификации фактов.

Табак подчеркнул, что информационные поводы нередко управляют ходом горячих конфликтов. В этих условиях мировому сообществу необходимы четкие правила регулирования информационной среды по аналогии с международными конвенциями о запрете кассетного или химического оружия.

Международная ассоциация по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN) учреждена ТАСС, АНО «Диалог Регионы» и «Мастерской новых медиа» в 2025 году для координации международных усилий по противодействию дезинформации.