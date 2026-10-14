Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И в Азербайджане обсудили отношения с Соединенными Штатами, а также кризисы на Украине и в Иране. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Министры сверили часы по вопросам двустороннего политического диалога, уделяя особое внимание ходу реализации договоренностей двух лидеров.

«Стороны также обсудили отношения с США, ситуацию вокруг украинского и иранского кризисов», — отметили в МИД РФ.

Лавров и Ван И на встрече также проверили ход подготовки серии предстоящих мероприятий на высшем уровне.

Российский министр передал китайскому коллеге доклад о фальсификации якобы резни в Буче, который подготовил Международный общественный трибунал. Документ посвящен разоблачению фейков о ситуации в Буче, которые распространяет киевский режим.

Лавров прибыл в Азербайджан, где 15 октября примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В рамках переговоров с Ван И глава МИД России заявил, что президент Владимир Путин приедет на саммит АТЭС в Шэньчжэнь и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.