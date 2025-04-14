Кремль сообщил о проведении новой прямой линии с Путиным

Песков сообщил, что в 2025 году состоится прямая линия с Путиным

В 2025 году вновь пройдет прямая линия с президентом России. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил об этом ТАСС .

«Прямая линия в этом году будет, да. Это формат, который подтвердил неоднократно свою востребованность, ценность информационную», — сказал он.

В 2024 году прямая линия, совмещенная с большой пресс-конференцией, прошла 19 декабря, эфир длился 4,5 часа. Россияне задали тысячи вопросов, в том числе о новой баллистической ракете «Орешник», ценах на авиабилеты, телефонных мошенниках и замедлении YouTube. Некоторые проблемы Владимир Путин сразу взял в работу.

Позже Песков заявил, что будучи модератором, исполнил роль плохого полицейского, потому что некоторые журналисты злоупотребляли возможностью выступить. Они задавали по несколько вопросов за раз и отнимали время у коллег.