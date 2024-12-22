«Люди злоупотребляли». Песков объяснил свою строгость к журналистам на прямой линии

Принимавшие участие в прямой линии президента России Владимира Путина журналисты злоупотребляли доступом к микрофону, чтобы задать свои вопросы. Поэтому их приходилось одергивать. Об этом в комментарии корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос репортера о своей роли злого полицейского, когда Путин защищал журналистов.

«Я за порядок. Вы же видите, что люди злоупотребляли, каждый из них крал время своего коллеги. То есть это такой эгоизм, я не знал, что журналисты такие эгоистичные. Но с другой стороны, это пресс-конференция президента, он хозяин, он организатор и автор этого мероприятия», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин подвел итоги 2024 года на традиционной прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией. На протяжении четырех с половиной часов он отвечал на вопросы россиян, а также присутствовавших в зале журналистов.

В ходе мероприятия сотрудники СМИ начали расширять формулировки своих вопросов таким образом, чтобы охватить сразу несколько больших тем. Выступавший модератором Дмитрий Песков попросил журналистов так не делать и ограничиться только одним вопросом. На эту реплику тут же отреагировал Путин и призвал журналистов не слушать Пескова.

По итогам выступления президента России 360.ru собрал топ-13 вопросов, на которые ответил глава государства.