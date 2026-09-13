Наследный принц Абу-Даби подтвердил готовность дать площадку для переговоров по Украине

Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль-Нахайян подтвердил готовность Объединенных Арабских Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщили «Известия» .

«Наследный принц Абу-Даби подтвердил, что эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше», — сказал он.

Ушаков отметил, что для России этот вариант вполне приемлем. Он напомнил, что в Абу-Даби уже проходили трехсторонние переговоры.

По словам помощника президента, между сторонами остается много нерешенных вопросов, включая территориальный. Ушаков подчеркнул, что при сдвиге по этому пункту обсуждения пойдут легче.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает провести трехсторонние переговоры с США и Украиной в обозримой перспективе.