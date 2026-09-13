В Кремле назвали возможный срок трехсторонних переговоров по Украине

Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти в октябре. С таким предположением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС .

«Да, мы не исключаем такую возможность. То есть, предположительно, октябрь. Октябрь нельзя исключать», — сказал Песков.

До этого Песков отмечал, что трехсторонняя встреча может пройти «в обозримой перспективе». Он указывал на схожесть позиций с представителем США Джаредом Кушнером.

Белорусский лидер Александр Лукашенко предлагал новый собственный формат диалога с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулированию конфликта на Украине. По его словам, лидерам стран необходимо сесть втроем за столом переговоров и найти выход из ситуации.