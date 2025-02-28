Кремль призвал не спешить в оценке смены риторики Трампа о Зеленском

Песков пообещал оценить смену мнения Трампа о Зеленском после их переговоров

Оценить изменение мнения президента США Дональда Трампа об украинском лидере Владимире Зеленском можно только после их личной встречи. С таким заявлением в беседе с журналистами выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал отказ Трампа от опубликованных им критических постов о Зеленском в социальной сети Truth Social. В частности, американский лидер заявил, что не может поверить, что назвал лидера Украины «диктатором без выборов».

«Давайте дождемся сегодняшних контактов, и их результатов, и тех заявлений, которые по их итогам будут сделаны», — предложил Песков.

В минувший четверг, 27 февраля, президент США в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером публично отказался от своего поста, в котором назвал Зеленского диктатором.

Американский лидер подчеркнул, что не мог такого написать, потому что хорошо поладил с украинским лидером и тот заслужил его уважение.

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского пройдет в Вашингтоне в пятницу, 28 февраля. Главы государств подпишут соглашение о праве США на разработку месторождений редкоземельных металлов на территории Украины.