Трамп открестился от слов о Зеленском-диктаторе

На пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США Дональд Трамп сделал вид, что не называл украинского лидера Владимира Зеленского диктатором без выборов. Об этом сообщило агентство Reuters .

Репортер спросил, изменил ли Трамп свое мнение о Зеленском. Он напомнил, что республиканец назвал президента Украины диктатором.

«Я это говорил?» — удивился хозяин Белого дома.

Трамп не поверил, что мог такое сказать. При этом он подтвердил, что отношения с Зеленским стали напряженными.

Скандальное высказывание президент США опубликовал в соцсетях 19 февраля. Он назвал Зеленского диктатором без выборов и посоветовал действовать решительней, чтобы сохранить страну. После этого украинский лидер активизировал международные контакты и за один вечер обзвонил нескольких европейских политиков.