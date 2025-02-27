Трамп открестился от слов о Зеленском-диктаторе
Трамп заявил, что не называл Зеленского диктатором
На пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США Дональд Трамп сделал вид, что не называл украинского лидера Владимира Зеленского диктатором без выборов. Об этом сообщило агентство Reuters.
Репортер спросил, изменил ли Трамп свое мнение о Зеленском. Он напомнил, что республиканец назвал президента Украины диктатором.
«Я это говорил?» — удивился хозяин Белого дома.
Трамп не поверил, что мог такое сказать. При этом он подтвердил, что отношения с Зеленским стали напряженными.
Скандальное высказывание президент США опубликовал в соцсетях 19 февраля. Он назвал Зеленского диктатором без выборов и посоветовал действовать решительней, чтобы сохранить страну. После этого украинский лидер активизировал международные контакты и за один вечер обзвонил нескольких европейских политиков.