«Уважаю его». Трамп заявил, что поладит с Зеленским

Трамп заявил об уважении к Зеленскому, которого неделю назад назвал диктатором

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что уважает украинского лидера Владимира Зеленского, которого в прошлой четверг назвал «диктатором без выборов». Об этом сообщило издание The Independent .

«Мы очень хорошо поладим. Мы очень уважаем его. Я очень уважаю его. Мы дали ему много [военной] техники и много денег», — заявил американский лидер.

Трамп об этом сказал на пресс-конференции после встречи с британским премьер-министром Киром Стармером. Так он отреагировал на вопрос репортера о том, считает ли он и сейчас Зеленского диктатором.

Глава Белого дома планирует встретиться с украинским лидером в пятницу, 28 февраля, чтобы подписать соглашение, касающееся природных ресурсов Украины, в частности редкоземельных металлов. По словам Трампа, благодаря этой сделке американские налогоплательщики получат компенсацию за деньги, направленные на помощь Украине.

Издание отметило, что лидеры смогут обсудить и возможное урегулирование украинского конфликта.

Ранее Трамп рассмешил журналистов, когда шутливо поинтересовался у Стармера, сможет ли Великобритания самостоятельно противостоять России.