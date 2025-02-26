Трамп подтвердил визит Зеленского в США 28 февраля

Трамп сообщил о приезде Зеленского в США 28 февраля для подписания соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский прибудет 28 февраля в Вашингтон для подписания соглашения по природным ресурсам. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Зеленский приедет в пятницу. Это уже подтверждено», — сказал Трамп.

Украина и США ранее согласовали условия сделки по совместной разработке минеральных ресурсов. В финальной версии проекта не упоминаются гарантии безопасности, на которых ранее настаивал Зеленский.

Судя по соглашению, стороны создадут фонд, в который Украина будет отчислять 50% будущих доходов от добычи ресурсов. При этом деятельность организации не станут распространять на ресурсы, уже поступающие в госказну республики.

По словам Трампа, соглашение с Украиной по редкоземельным металлам оценивается в сумму около триллиона долларов. В обмен на военную и финансовую помощь США ждут от киевского режима гарантий по поставкам ископаемых.