Песков: работа по урегулированию на Украине идет, но о сделке говорить рано

Работа по поиску урегулирования конфликта на Украине продолжается, но пока рано говорить о каких-то условиях. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину .

Песков подчеркнул, что переговоры и обсуждение урегулирования украинского конфликта проходить в открытом формате не могут.

«Работа продолжается. Сейчас рано говорить о каких-то условиях. И работа не может вестись в публичном формате. Она может вестись только в дискретном», — заявил представитель Кремля, комментируя последнее выступление президента США Дональда Трампа, что Крым останется в составе России и Украине придется это принять.

Песков отказался комментировать еще одно заявление главы Белого дома, в котором он обвинил в развязывании конфликта украинские власти.

«Я не являюсь пресс-секретарем Трампа, я являюсь пресс-секретарем Путина. Есть много элементов, которые действительно совпадают с нашей позицией», — добавил представитель Кремля.

На этой неделе президент России принял специального представителя американского лидера Стивена Уиткоффа. Он прибыл в Москву после сорванных переговоров в Лондоне на уровне министров иностранных дел, где планировалось обсуждение мирного плана, подготовленного администрацией Трампа.

Украинская делегация выдвинула свои условия, и встреча не состоялась. В результате представители киевского режима и стран Евросоюза представили свой план по урегулированию, который предусматривает прекращение огня без дополнительных условий.

Комментируя встречу Путина и Уиткоффа, Песков напомнил, что глава государства неоднократно заявлял о своей готовности к переговорам с Украиной без дополнительных условий. Она сохраняется до сих пор.