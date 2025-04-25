Встреча Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа началась в Кремле

Президент России Владимир Путин начал переговоры с спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стива Уиткоффа», — заявил он.

Кадры с начала встречи показала пресс-служба Кремля. Спецпосланник Трампа и Путин пожали друг другу руки и прошли за стол переговоров.

Последняя встреча главы государства с американским представителем состоялась ровно две недели назад — 11 апреля — в Санкт-Петербурге. Переговоры продлились около четырех с половиной часов.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал встречу продуктивной, а Уиткофф заявил, что США становятся все ближе к заключению сделки с Россией по Украине.