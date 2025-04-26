Кремль раскрыл озвученную Путиным позицию по Украине на встрече с Уиткоффом
Песков: Путин заявил Уиткоффу о готовности к переговорам с Украиной без условий
Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий. Такую позицию президент Владимир Путин обозначил на переговорах со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он добавил, что свою позицию по переговорам глава государства выражал не один раз.
«В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий», — привело заявление Пескова РИА «Новости».
Помощник президента России Юрий Ушаков в минувшую пятницу, 25 апреля, подводя итоги встречи главы государства со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявил, что вопрос о возобновлении росийско-украинских переговоров поднимался.
Он подчеркнул, что в ходе встречи удалось сблизить позиции России и США по украинскому вопросу, а также договориться о продолжении диалога на разных уровнях.