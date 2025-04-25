Крым, новые регионы и отмена санкций: что вошло в финальное предложение США по Украине

США представили украинским и европейским чиновникам свой план по урегулированию конфликта на Украине. Документ затронул вопросы территорий, гарантий безопасности и передачи Запорожской АЭС. Киев согласился не со всеми пунктами. Подробности — в материале 360.ru.

Проект по урегулированию украинского кризиса, предложенный Соединенными Штатами, опубликовало агентство Reuters. Одну версию плана представили в Париже 17 апреля, вторую, с внесенными изменениями, — в Лондоне 23 апреля. В обеих встречах участвовали представители Европы, США и Украины.

Отличия документов затрагивали хронологию решения территориальных вопросов, снятия санкций с России, гарантий безопасности и численности ВСУ. Первый текст отразил предложения, переданные спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом чиновникам в Париже.

Второй текст Украина и Европа выработали совместно и спустя неделю передали стороне Соединенных Штатов. По словам Владимира Зеленского, документ сейчас находится на столе Дональда Трампа.