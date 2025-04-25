Крым, новые регионы и отмена санкций: что вошло в финальное предложение США по Украине
США представили украинским и европейским чиновникам свой план по урегулированию конфликта на Украине. Документ затронул вопросы территорий, гарантий безопасности и передачи Запорожской АЭС. Киев согласился не со всеми пунктами. Подробности — в материале 360.ru.
Проект по урегулированию украинского кризиса, предложенный Соединенными Штатами, опубликовало агентство Reuters. Одну версию плана представили в Париже 17 апреля, вторую, с внесенными изменениями, — в Лондоне 23 апреля. В обеих встречах участвовали представители Европы, США и Украины.
Отличия документов затрагивали хронологию решения территориальных вопросов, снятия санкций с России, гарантий безопасности и численности ВСУ. Первый текст отразил предложения, переданные спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом чиновникам в Париже.
Второй текст Украина и Европа выработали совместно и спустя неделю передали стороне Соединенных Штатов. По словам Владимира Зеленского, документ сейчас находится на столе Дональда Трампа.
Положения проекта США по урегулированию конфликта
- США юридически признают Крым российским и фактически — контроль России над территориями четырех новых регионов.
- Полное и постоянное прекращение огня.
- Украина отказывается от стремления войти в НАТО, но может продолжить работу над вступлением в ЕС.
- Гарантии безопасности для Украины, которые будет обеспечивать специальная группа из стран Европы и других желающих государств.
- Снятие антироссийских санкций.
- Возвращение Украине территорий в Харьковской области.
- Сотрудничество России и США в области энергетики и промышленности.
- Возвращение Киеву контроля над Запорожской атомной электростанцией, но при управлении объектом совместно с Соединенными Штатами.
- Восстановление Украины и оказание ей финансовой помощи, источник которой не уточняется.
- Проход по Днепру для украинских судов.
- Реализация соглашения США и Украины о добыче полезных ископаемых.
Что касается антироссийских санкций, администрация Трампа запланировала отменять и смягчать их постепенно после достижения устойчивого мира. Из документа следует, что ограничения снова введут, если Россия нарушит условия мирового соглашения.
Положения ответного проекта Украины и Европы
В ответном совместном документе Украина и Европа предложили отложить решение территориальных вопросов до момента прекращения боевых действий.
Также Киев заявил, что рассчитывает на гарантии безопасности в том числе со стороны США. Во вторую версию плана, представленного в Лондоне, вошли следующие пункты:
- Полное прекращение огня на суше, в море и в воздушном пространстве, контроль за которым станут вести Соединенные Штаты и третьи государства;
- Восстановление Украины, в том числе за счет российских активов;
- Обмен пленными;
- Отсутствие лимитов по численности ВСУ;
- Отсутствие лимитов на размещение на территории Украины иностранного вооружения и отрядов стран-союзниц;
- Гарантии безопасности Украины, в том числе со стороны США, по принципу пятой статьи НАТО.