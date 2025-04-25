Крым, новые регионы и отмена санкций: что вошло в финальное предложение США по Украине

Фото: РИА «Новости»

США представили украинским и европейским чиновникам свой план по урегулированию конфликта на Украине. Документ затронул вопросы территорий, гарантий безопасности и передачи Запорожской АЭС. Киев согласился не со всеми пунктами. Подробности — в материале 360.ru.

Проект по урегулированию украинского кризиса, предложенный Соединенными Штатами, опубликовало агентство Reuters. Одну версию плана представили в Париже 17 апреля, вторую, с внесенными изменениями, — в Лондоне 23 апреля. В обеих встречах участвовали представители Европы, США и Украины.

Отличия документов затрагивали хронологию решения территориальных вопросов, снятия санкций с России, гарантий безопасности и численности ВСУ. Первый текст отразил предложения, переданные спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом чиновникам в Париже.

Второй текст Украина и Европа выработали совместно и спустя неделю передали стороне Соединенных Штатов. По словам Владимира Зеленского, документ сейчас находится на столе Дональда Трампа.

Фото: РИА «Новости»

Положения проекта США по урегулированию конфликта

Что касается антироссийских санкций, администрация Трампа запланировала отменять и смягчать их постепенно после достижения устойчивого мира. Из документа следует, что ограничения снова введут, если Россия нарушит условия мирового соглашения.

Фото: РИА «Новости»

Положения ответного проекта Украины и Европы

В ответном совместном документе Украина и Европа предложили отложить решение территориальных вопросов до момента прекращения боевых действий.

Также Киев заявил, что рассчитывает на гарантии безопасности в том числе со стороны США. Во вторую версию плана, представленного в Лондоне, вошли следующие пункты:

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