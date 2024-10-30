Кремль ответил на идею ограничить продажу алкоголя

Администрация президента не обсуждает вопрос об ограничении продажи алкоголя. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости» .

Глава Вологодской области Георгий Филимонов заявлял, что в регионе планируют ограничить продажу алкоголя по будням до двух часов — с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни оставят прежний режим работы. Такая мера может вступить в силу с 1 марта 2025 года.

«Наверное, у нас такой дискуссии не ведется в администрации президента… У нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду в Советском Союзе», — сказал Песков.

Он уточнил, что опыт был весьма красноречивым и легко поддающимся анализу.

Филимонов объяснял, что такая инициатива возникла на фоне высокой смертности в регионе. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заметил, что время продажи алкоголя в России нужно ограничивать поэтапно. По его мнению, подобный подход не спровоцирует рост нелегальной торговли спиртным.