Кремль ответил на идею ограничить продажу алкоголя
Песков: в администрации президента нет дискуссии по ограничению продажи алкоголя
Администрация президента не обсуждает вопрос об ограничении продажи алкоголя. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
Глава Вологодской области Георгий Филимонов заявлял, что в регионе планируют ограничить продажу алкоголя по будням до двух часов — с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни оставят прежний режим работы. Такая мера может вступить в силу с 1 марта 2025 года.
«Наверное, у нас такой дискуссии не ведется в администрации президента… У нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду в Советском Союзе», — сказал Песков.
Он уточнил, что опыт был весьма красноречивым и легко поддающимся анализу.
Филимонов объяснял, что такая инициатива возникла на фоне высокой смертности в регионе. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заметил, что время продажи алкоголя в России нужно ограничивать поэтапно. По его мнению, подобный подход не спровоцирует рост нелегальной торговли спиртным.