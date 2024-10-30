В Госдуме призвали постепенно ограничивать часы продажи спиртного

Часы продажи алкогольных напитков в будние и выходные дни в РФ нужно ограничивать поэтапно. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с РИА «Новости» .

Так он прокомментировал предложение губернатора Вологодской области Георгия Филимонова ограничить продажу спиртного в регионе по будням двумя обеденными часами — с 12 до 14. При этом в выходные и праздники оставить привычный режим торговли. Меры могут вступить в силу с марта 2025 года.

Хамзаев поддержал Филимонова и тоже выступил за ограничение продажи алкогольной продукции в будни и выходные. При этом депутат призвал вводить новые правила постепенно.

«Надо сокращать потребление алкооля, для этого нужно уменьшать время продажи алкоголя. Сначала до пяти часов в день, потом до двух», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал план вологодского губернатора ограничить время продажи алкоголя. Он назвал его прерогативой местных властей.