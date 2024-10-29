«Страшные цифры». Вологодский губернатор объяснил ограничения на продажу алкоголя

Введение ограничений на продажу алкоголя в Вологодской области связано с высокой смертностью в регионе. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в Telegram-канале .

«Вологодчина и Русский Север вымирают. Только за год население области сократилось на 7,5 тысячи жителей. Страшные цифры. По масштабам — это целый муниципалитет», — написал он.

По его словам, 71% смертей вологжан трудоспособного возраста связан с алкоголем. Речь идет о кардиомиопатии и других болезнях сердца, циррозе печени, панкреатите и других. За год рост заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%. Филимонов отметил, что законопроект не нарушает образ жизни и бытовые привычки населения.

Продажу алкоголя в Вологодской области решили ограничить до двух часов в день. Купить спиртное можно будет с 12:00 до 14:00.