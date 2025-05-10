Кремль оценил угрозу новых санкций в случае отказа от перемирия на 30 дней

Песков назвал бесполезным давление на Россию для прекращения огня на Украине

Попытки шантажа или давления на Россию в вопросе украинского урегулирования не имеют никакого смысла. Об этом в комментарии телеканалу CNN заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, считает ли он сильной угрозой введение новых санкций против России в случае отказа от 30-дневного перемирия.

«Если вы посмотрите в историю, вы увидите, что Россия устойчива к давлению. Мы открыты к диалогу, к попыткам достичь урегулирования. Мы приветствуем усилия по посредничеству», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что сейчас украинские власти начали настаивать на прекращении боевых действий, но оставили без внимания предложение президента России Владимира Путина о приостановке боевых действий на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Вы слышали реакцию Киева? Мы ее тоже не слышали. Критику в адрес Киева слышали за неготовность или отказ отвечать? Нет. Если Киев готов к прекращению огня, почему не прекратить его на три дня?» — подчеркнул Песков.

Он добавил, что на предложение о прекращении огня на 30 дней ответ России обязательно будет.

Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с прибывшими в Киев европейскими политиками заявили о поддержке инициативы президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий на срок в 30 дней с понедельника, 12 мая.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что если Россия ответит отказом на это предложение, то ЕС введет новый самый сильный санкционный пакет.

Песков ответил, что Россия никогда не выступала против предложенного перемирия, но просила учесть ее позицию о прекращении военной поддержки Украины на 30 дней. Он пояснил, что видит риск, что ВСУ воспользуются передышкой для ротации военных и перегруппировки войск для продолжения боев.