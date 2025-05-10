Условия прекращения огня назвали в Кремле

Песков: поставки оружия Киеву в период временного перемирия надо прекратить

Поставки вооружений Украине во время временного перемирия должны прекратиться. Об этом телеканалу ABC News заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если мы говорим о прекращении огня, что будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из европейских стран и США?» — задался вопросом Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в ином случае Украина получит преимущество для Украины, продолжит тотальную мобилизацию, перебрасывая новые войска на фронт.

«Украина этот период будет использовать для отдыха уже находящихся в строю и подготовки новых военнослужащих. Так почему мы должны предоставлять Украине преимущество?» — добавил он.

Ранее Великобритания, Франция, Польша и Германия пригрозили новыми санкциями России, если Кремль не согласится на 30-дневное прекращение огня на условиях Украины.