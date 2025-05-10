В Кремле объяснили позицию России по 30-дневному перемирию

Россия обдумает предложение о 30-дневном перемирии. У нее есть своя позиция о введении режима прекращения огня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью CNN .

«Нам необходимо обдумать это. Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция», — сказал он.

Песков отметил, что Россия устойчива к любому давлению и открыта к попыткам урегулировать конфликт на Украине.

Представитель Кремля подчеркнул, что киевский режим не отреагировал на трехдневное перемирие, которое действовало с 8 по 11 мая. Кроме того, никакой критики в адрес Киева из-за этого не прозвучало.

Также Песков напомнил, что, как только тему перемирия озвучила администрация главы Белого дома Дональда Трампа, президент России Владимир Путин поддержал предложение.

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе разговора с Трампом заявил, что готов начать переговоры с Россией при достижении соглашения о прекращении огня на 30 дней.