В Кремле объяснили позицию России по 30-дневному перемирию
Песков: Россия обдумает предложение о 30-дневном перемирии
Россия обдумает предложение о 30-дневном перемирии. У нее есть своя позиция о введении режима прекращения огня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью CNN.
«Нам необходимо обдумать это. Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция», — сказал он.
Песков отметил, что Россия устойчива к любому давлению и открыта к попыткам урегулировать конфликт на Украине.
Представитель Кремля подчеркнул, что киевский режим не отреагировал на трехдневное перемирие, которое действовало с 8 по 11 мая. Кроме того, никакой критики в адрес Киева из-за этого не прозвучало.
Также Песков напомнил, что, как только тему перемирия озвучила администрация главы Белого дома Дональда Трампа, президент России Владимир Путин поддержал предложение.
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе разговора с Трампом заявил, что готов начать переговоры с Россией при достижении соглашения о прекращении огня на 30 дней.