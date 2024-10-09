«Костюмчик-то отечественный?» Путин подшутил над нижегородским губернатором

Путин в шутку спросил про костюм у губернатора и остался доволен ответом

Президент России Владимир Путин во время видеосвязи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в шутку спросил, какого производства у него костюм. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

Рядом с главой региона на тот момент находилась директор ООО «Первая ткацкая фабрика» Надежда Аверина, рассказавшая об успехах своего предприятия.

«Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?» — спросил Путин у Никитина.

Губернатор ответил, что его костюм сшили из отечественной ткани и на российском производстве, но бирка, к сожалению, отсутствует. Президент остался доволен его выбором, отметив, что необходимо стремиться к тому, чтобы россияне пользовались тем, что производится в стране. По его словам, эта продукция должна быть самого высокого качества.

Ранее глава государства заявил, что российские власти будут оказывать приоритетную поддержку отечественному производителю.

До этого Путин сообщил о росте промышленного производства, особенно в обрабатывающих отраслях, и практически полном отсутствии безработицы в стране.