Путин заявил о практически полном отсутствии безработицы в России

В России практически нет безработицы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по запуску новых инвестиционных проектов в сфере промышленности, сообщили на сайте Кремля.

Президент по видеосвязи ознакомился с ходом реализации новых инвестпроектов в промышленной сфере в пяти регионах страны — Краснодарском крае, во Владимирской, Нижегородской, Самарской и Иркутской областях.

По его словам, в России за последние годы открылись сотни новых производственных площадок и цехов, заводов, фабрик, в частности, горно-металлургический комбинат «Удокан» в Забайкалье и Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области.

Путин отметил, что в России необходимо повышать технологическую независимость и производительность труда, чтобы справиться с проблемой нехватки рабочих рук.

«Это ключ к созданию квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест, к росту доходов российских семей, престижа рабочих и инженерных профессий. Это возможность для миллионов людей, в том числе молодых людей, молодежи, реализовать себя, найти свое призвание», — подчеркнул он.

Ранее президент России поручил поддерживать выпуск отечественной высокотехнологичной продукции.